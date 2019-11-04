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Son Dakika Güncel İran'ın Kerbela Konsolosluğu önündeki gösteride 3 kişi öldü

İran'ın Kerbela Konsolosluğu önündeki gösteride 3 kişi öldü

8 saat önce

Irak'ta, İran'ın Kerbela Konsolosluğu önünde dün gece göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

İran'ın Kerbela Konsolosluğu önündeki gösteride 3 kişi öldü, System.String[]

Irak'ta, İran'ın Kerbela Konsolosluğu önünde dün gece göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Kerbela Konsolosluğuna girmeye çalışan göstericilerin güvenlik güçleri ile karşı karşıya geldiği olayı, Komiserlik ekiplerinin takip ettiği belirtildi.

Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 3 kişinin öldüğü, güvenlik güçleri dahil 12 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, protestoculara belirlenen yerlerde kalma ve barışçıl gösterilerde diplomatik binaları tehlikeye atmama çağrısında da bulunuldu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden, Iraklı göstericilerin İran'ın Kerbela Konsolosluğu önündeki eylemlerinin görüntülerini paylaştı.

Irak'ta yüzlerce gösterici, dün gece ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu binasının girişine girerek Irak bayrağı açmıştı.

Irak'taki gösteriler


Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.


Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.


Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Irak, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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