İran'ın khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem van'da da hissedildi-4 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'ın khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem van'da da hissedildi-4 - Son Dakika

İran'ın khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem van'da da hissedildi-4

7 saat önce

İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi-4 ( FOTOĞRAFLAR-2)

İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi-4 ( FOTOĞRAFLAR-2)

İran'ın khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem van'da da hissedildi-4

Deprem, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:11 Kaynak: DHA
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