İran'ın khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem van'da da hissedildi-4 - Son Dakika

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İran'ın khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem van'da da hissedildi-4
7 saat önce
İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi-4 ( FOTOĞRAFLAR-2)
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:11 Kaynak: DHA
İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi-4 ( FOTOĞRAFLAR-2)
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