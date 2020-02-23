İran'ın khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem van'da da hissedildi-6 - Son Dakika

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İran'ın khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem van'da da hissedildi-6
12 dakika önce
İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi-6.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:44 Kaynak: DHA
İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi-6
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