İran'ın khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem van'da da hissedildi-12 - Son Dakika

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İran'ın khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem van'da da hissedildi-12
13 dakika önce
İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi-12( YARALILARIN HASTANEYE GETİRİLİŞİ)
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:14 Kaynak: DHA
İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi-12( YARALILARIN HASTANEYE GETİRİLİŞİ)
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