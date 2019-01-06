İran'ın Kirmanşah Eyaletinde 5.9 Şiddetinde Deprem
1 saat önce
İran'ın en çok deprem yaşanan Kirmanşah eyaletinde 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
İran
'ın en çok deprem yaşanan Kirmanşah eyaletinde 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
İran'da son iki yıldır sürekli deprem meydana gelen Kirmanşah eyaleti yine sallandı. Şiddeti 5.9 şiddetinde olarak ölçülen depremde, henüz can ve mal kaybı tespit edilmedi. Merkez
üssünün Gilan Garb olan depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.
Depremin merkez üssüne 6 arama ve kurtarma ekibi sevk edildiği açıklandı. - TAHRAN
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:46 Kaynak: İHA
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