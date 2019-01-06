Son Dakika Haberleri: İran'ın Kirmanşah Eyaletinde 5.9 Şiddetinde Deprem

İran'ın Kirmanşah Eyaletinde 5.9 Şiddetinde Deprem

1 saat önce

İran'ın en çok deprem yaşanan Kirmanşah eyaletinde 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

İran'ın Kirmanşah Eyaletinde 5.9 Şiddetinde Deprem, System.String[]
İran'ın en çok deprem yaşanan Kirmanşah eyaletinde 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

İran'da son iki yıldır sürekli deprem meydana gelen Kirmanşah eyaleti yine sallandı. Şiddeti 5.9 şiddetinde olarak ölçülen depremde, henüz can ve mal kaybı tespit edilmedi. Merkez üssünün Gilan Garb olan depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

Depremin merkez üssüne 6 arama ve kurtarma ekibi sevk edildiği açıklandı. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:46 Kaynak: İHA

Merkez, İran, Güncel
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