İran'ın Kirmanşah eyaletinde seçim nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

İran'ın Kirmanşah eyaletinde seçim nedeniyle okulların Cumartesi günü tatil ilan edildiği duyuruldu.



İran'ın Kirmanşah eyaletinde yarın oy kullanma işleminin uzun süreceği ihtimaline karşı ilk, orta ve lise düzeyindeki okulların tatil edildiği duyuruldu. Kirmanşah Milli Eğitim Müdürü Mecid Yezdanpenah, "Kirmanşah eyaletinde seçime giren adayların çok olmasından, oy verme işleminin ve oy sayımının uzama ihtimalinden dolayı Kirmanşah eyaletindeki bütün okullar yarın tatil edilmiştir" dedi. Yezdanpenah, "Bu tatil bütün ilk, orta ve lise düzeyinde olmak üzere bütün okulları kapsamaktadır. Ancak çevre ilçelerde okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz kesinleştirilmedi" ifadelerini kullandı. - TAHRAN