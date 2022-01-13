İran'ın komşu ülkelerle ticaret hacmi yüzde 42 arttı - Son Dakika

İran, komşu ülkelerle son 9 aylık ticaret hacminin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 36 milyar 810 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüzgan eyaletini ziyaretinde basına açıklama yapan Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Gümrük Genel Müdürü Ali Rıza Mukaddesi, komşu ülkelerle ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve İran'dan transit geçişin kolaylaştırılmasına yönelik çeşitli programlar hazırladıklarını belirtti.

Bu kapsamda son 9 ayda komşu ülkelerle ticaret hacminin yükseldiğini dile getiren Mukaddesi, "Toplam 72 milyar 87 milyon dolarlık ticaret hacmimizin 36 milyar 810 milyon dolarlık kısmı, yani yüzde 51'i 15 komşu ülke ile yapılan ticaretten kaynaklandı." dedi.

Buna göre, son 9 ayda önceki yılın aynı dönemine göre komşu ülkelerle ticaret hacminde yüzde 42 artış görüldüğünü aktaran Mukaddesi, bu ülkelere yapılan ihracatın da 18 milyar 766 milyon dolar olduğunu kaydetti.