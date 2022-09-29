İran'ın Kum eyaletinde gösteriler nedeniyle 50 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İran'ın Kum eyaletinde gösteriler nedeniyle 50 kişi gözaltına alındı

29.09.2022 19:12
İran'ın Kum eyaletinde gösteriler nedeniyle 50 kişi gözaltına alındı

İran'ın Kum eyaletinde, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestoları organize ettikleri gerekçesiyle 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran'ın Kum eyaletinde, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestoları organize ettikleri gerekçesiyle 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Kum Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, eyalette sosyal medya üzerinden protestoları organize ettikleri ve yönetim karşıtı broşürler dağıttıkları gerekçesiyle 50 kişilik bir grubun gözaltına alındığını açıkladı.

Haberde, DMO İstihbarat Teşkilatı'nın halktan "kamu düzenini bozan eylemcilerin fotoğraf, video ve kişisel bilgilerini kendilerine iletmelerini" istediği aktarıldı.

Urumiye'de de çok sayıda kişi gözaltına alındı

Diğer yandan İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Urumiye Polis Müdürü Albay Hasan Şeyhnejad, Urumiye'nin bazı bölge ve mahallelerinde aralarında protestolara öncülük edenler ile özel mülklere zarar verenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şeyhnejad, gözaltına alınanların sayısını belirtmezken bu kişiler hakkında hukuki sürecin başlatıldığını kaydetti.

Resmi makamlar ülkedeki tam gözaltı sayısını açıklamazken toplam gözaltı sayısının 2 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu, İran'da Mahsa Amini'nin Öldürülmesine Karşı Protestoları Değerlendirdi: 'Kadınlar Dünyanın Hiçbir Ülkesinde Bedel Ödememeli. Yapmamız... Kılıçdaroğlu, İran'da Mahsa Amini'nin Öldürülmesine Karşı Protestoları Değerlendirdi: 'Kadınlar Dünyanın Hiçbir Ülkesinde Bedel Ödememeli. Yapmamız... Norveç'te, bir grup gösterici İran Büyükelçiliğine girmeye çalıştı Norveç'te, bir grup gösterici İran Büyükelçiliğine girmeye çalıştı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'ın Kum eyaletinde gösteriler nedeniyle 50 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın Kum eyaletinde gösteriler nedeniyle 50 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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