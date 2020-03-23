İran'ın Kum kentinde 170 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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İran'ın Kum kentinde 170 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

6 saat önce

İran'ın Kum kentinde 40 doktor ve 130 hemşirenin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı, bunlardan 152'sinin tedavisinin tamamlandığı açıklandı.

İran'ın Kum kentinde 170 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı, System.String[]

İran'ın Kum kentinde 40 doktor ve 130 hemşirenin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı, bunlardan 152'sinin tedavisinin tamamlandığı açıklandı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Kum Tıp Bilimleri Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kum kentinde 170 sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

Virüs bulaşan 40 doktordan 25'inin iyileştiği, 15'inin tedavisine ise çeşitli hastanelerde devam edildiği belirtilen açıklamada bir doktorun yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Açıklamada, kentte çeşitli hastanelerde çalışan ve virüse yakalanan 130 hemşireden de 127'sinin hastalığı yendiği, 3'ünün tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

15 sağlık çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1685'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 21 bin 638 olduğunu açıklamıştı.

Kum Şehid Beheşti Hastanesinden hemşire Tahire İsmaili'nin önceki gün hayatını kaybetmesiyle İran genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 10 doktor, 5 hemşire olmak üzere 15'e yükselmişti.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:24 Kaynak: AA

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