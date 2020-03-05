İran'ın Kum kentinde kamu kurumları dezenfeksiyon için 1 gün tatil edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'ın Kum kentinde kamu kurumları dezenfeksiyon için 1 gün tatil edilecek - Son Dakika

İran'ın Kum kentinde kamu kurumları dezenfeksiyon için 1 gün tatil edilecek

6 saat önce

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında devlet daireleri, okullar ve bankalar, dezenfeksiyon çalışması için 7 Mart'ta tatil edilecek.

İran'ın Kum kentinde kamu kurumları dezenfeksiyon için 1 gün tatil edilecek, System.String[]

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında devlet daireleri, okullar ve bankalar, dezenfeksiyon çalışması için 7 Mart'ta tatil edilecek.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi yaptığı yazılı açıklamada, ülkede koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Kum kentinde kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankaların dezenfeksiyon çalışması nedeniyle Cumartesi günü kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, hafta sonu kentin sokak ve caddelerinde de aynı işlemin yapılacağı gerekçesiyle halktan evlerinden çıkmamaları istendi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini bildirmişti.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:20 Kaynak: AA
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