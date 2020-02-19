İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yarın okullar... - Son Dakika

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İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yarın okullar...
13 dakika önce
İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yarın okullar tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:00 Kaynak: AA
İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yarın okullar tatil edildi.
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