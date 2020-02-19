İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
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İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi

6 saat önce

İran'ın kum kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde yarın eğitime ara verildi.

İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi, System.String[]

İran'ın kum kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde yarın eğitime ara verildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, virüsün önlenmesi ve durumun kontrol altına alınması için eğitim kurumları yarın tatil edildi.

Ülkede haftalık tatil, perşembe günleri öğleden sonra başlıyor, cumartesi de haftanın ilk çalışma günü.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından bugün paylaştığı mesajında, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de İran medyasına yaptığı açıklamada, son 4 günde solunum yetmezliği şikayetlerinde artış olduğunu kaydetmişti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti. Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 2 bin 5'e, virüs bulaşan kişi sayısı da 74 bin 185'e çıkmıştı.

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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