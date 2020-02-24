İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle türbe ziyaretine sınırlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle türbe ziyaretine sınırlama - Son Dakika

İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle türbe ziyaretine sınırlama

6 saat önce

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini merasimlere sınırlama getirildi.

İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle türbe ziyaretine sınırlama, System.String[]

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini merasimlere sınırlama getirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, ülkede koronavirüsünün ortaya çıktığı Kum kentinde Kum Eyalet Konseyi tarafından alınan kararla, Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini ve kültürel merasimler geçici olarak askıya alındı.

Söz konusu karara göre, türbede topluca yapılan ibadetler yasaklanırken, türbenin etrafı da korkulukla kapatıldı.

Ehli Beyt'in 12 İmamı'ndan 6'ncı İmam Cafer-i Sadık'ın torunu, 7'nci İmam Musa el-Kazım'ın kızı ve Meşhed'de medfun olan 8'inci İmam Ali er-Rıza'nın (İmam Rıza) kızkardeşi Fatıma binti Musa el-Kazım'ın (Fatıma-i Masume) türbesi yılda milyonlarca insan tarafından ziyaret ediliyor.

Türbe, Kum kentinin önemli dini ve tarihi mekanları arasında yer alıyor.

Kum'da koronavirüs ölümleri tartışmaya yol açtı

İran'da yeni tip koronavirüs vakası ilk kez 19 Şubat'ta 2 kişide tespit edilmişti. Kum kentinde virüs bulaşan 2 kişinin aynı gün hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Sağlık Bakanı Said Nemeki, bu sabah meclise sunduğu raporda, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 47'ye yükseldiğini bildirmişti.

Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi ise "Sağlık Bakanı'nın halka yalan söylediğini" savunarak, "sadece Kum kentinde son 2 hafta içinde Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini" öne sürmüştü.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İrac Herirçi, Emirabadi'nin, Kum'da söz konusu virüsten hayatını kaybedenlerle ilgili verdiği sayının yarısı veya dörtte birinin isimlerini belirtmesi durumunda istifa edeceğini duyurmuş, Emirabadi ise ölenlerden 40'ının ismini Sağlık Bakan Yardımcısı'na verdiğini söyleyerek iddiasında ısrar etmişti.

İmam Cafer, İmam Rıza, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Kızıltepe'de koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı
İran'daki ölümler, Türkiye'de koronavirüsle ilgili kaygıları artırdı! Peki Türkiye'de son durum ne? Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi

Son Dakika Haberleri
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 22:44:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle türbe ziyaretine sınırlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]