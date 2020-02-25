İran'ın Kum kentinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

İran'ın Kum kentinde koronavirüs tedbirleri
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İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini merasimlere sınırlama getirilirken, virüsün yayılmasını engellemek için türbede dezenfekte işlemleri yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:08 Kaynak: AA
İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini merasimlere sınırlama getirilirken, virüsün yayılmasını engellemek için türbede dezenfekte işlemleri yapılıyor. Halk da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için maske taktı.
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