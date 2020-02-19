İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. - Son Dakika

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

7 saat önce

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı., System.String[]

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:02 Kaynak: AA
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