İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. - Son Dakika

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İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
7 saat önce
İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:02 Kaynak: AA
İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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