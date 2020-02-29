İran'ın Kum şehrinde Korona şüphelileri şehirden çıkamayacak - Son Dakika

İran'ın Kum kentinde Tıp Bilimleri Üniversitesi, yarından itibaren Korona virüsü belirtileri gösterenlerin şehirden çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.



İran'ın Kum kentinde bulunan Tıp Bilimleri Üniversite Rektörü Ali Ebraze, halktan dışarı çıkmamalarını isteyerek Korona virüsünü ciddiye almalarını istedi. Kum kenti halkından evlerinde kalmalarını ve kendilerini karantina altına almalarını isteyen Ebraze, "Maalesef halkımız bu konuyu henüz ciddiye almadı. Onlardan ricam dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları" dedi. Kum'da son 9 gündür 580 kişinin hastanelere yatırıldığını belirten Ebraze, "Kum'da bulunan sağlık merkezleri ve hastanelere 3 bin kişi şu ana kadar müracaat etti ve bunlardan 580 kişi hastanelere yatırıldı" ifadesini kullandı.



Kum Tıp Bilimleri Üniversitesi yarından itibaren şehrin giriş ve çıkışlarında sağlık ekiplerinin kontrol gerçekleştireceğini duyurarak, korona virüsü belirtileri gösterenlerin şehirden çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladı.



İran Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki Korona virüsüne ilişkin verdiği son bilgilerde, korona vakasının 593 ve ölü sayısının 43 olduğunu açıklamıştı. - TAHRAN