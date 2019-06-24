İran'ın kuzeybatısında çatışma: 1 ölü 4 yaralı
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İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ile kimliği açıklanmayan silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldürüldü, 2'si asker 4 kişi yaralandı.
İran
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:23 Kaynak: AA
'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan
eyaletinde Devrim Muhafızları
Ordusu güçleri ile kimliği açıklanmayan silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldürüldü, 2'si asker 4 kişi yaralandı.
Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Çaldıran
kentinde rejim karşıtı silahlı grupla Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktı.
Çatışmada, silahlı gruba mensup 1 kişi öldürüldü, 2'si asker 4 kişi yaralandı.
Açıklamada, çatışmanın ardından söz konusu silahlı gruba ait büyük miktarda mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.
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