Son Dakika Haberleri: İran'ın kuzeybatısında çatışma: 1 ölü 4 yaralı
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İran'ın kuzeybatısında çatışma: 1 ölü 4 yaralı

38 dakika önce

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ile kimliği açıklanmayan silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldürüldü, 2'si asker 4 kişi yaralandı.

İran'ın kuzeybatısında çatışma: 1 ölü 4 yaralı, System.String[]
İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ile kimliği açıklanmayan silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldürüldü, 2'si asker 4 kişi yaralandı.
Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Çaldıran kentinde rejim karşıtı silahlı grupla Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktı.
Çatışmada, silahlı gruba mensup 1 kişi öldürüldü, 2'si asker 4 kişi yaralandı.
Açıklamada, çatışmanın ardından söz konusu silahlı gruba ait büyük miktarda mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:23 Kaynak: AA
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