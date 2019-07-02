Son Dakika Haberleri: İran'ın kuzeybatısındaki çatışmada iki asker öldü
Son Dakika Güncel Haber

İran'ın kuzeybatısındaki çatışmada iki asker öldü

35 dakika önce

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Çaldıran ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu ile silahlı bir grup arasındaki çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 2 militan öldürüldü.

İran'ın kuzeybatısındaki çatışmada iki asker öldü, System.String[]
İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Çaldıran ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu ile silahlı bir grup arasındaki çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 2 militan öldürüldü.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Batı Azerbaycan'ın Çaldıran ilçesinde sabah saatlerinde sınırdan sızmaya çalışan küresel emperyalizme bağlı devrim karşıtı teröristlerle askerler arasında çıkan çatışmada iki askerin hayatını kaybettiği" belirtildi.
Çatışmada iki militanın öldürüldüğü, çok sayıda militanın da yaralandığı aktarıldı.
Kaçan teröristlere yönelik bölgede operasyon başlatıldığı bilgisi verilen açıklamada ayrıca, çatışmaların ardından militanlara ait çok miktarda silah, mühimmat ve haberleşme teçhizatının ele geçirildiği kaydedildi.
İran'ın kuzeybatısında Türkiye sınırına yakın noktadaki Çaldıran bölgesi zaman zaman İran askerleri ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK militanları arasındaki çatışmalara sahne oluyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:52 Kaynak: AA
Çaldıran, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi Adana'da TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti Mersin'i alarma geçiren ölümlerle ilgili önemli gelişme! Teslim olan zanlı tehlikedeki insanların listesini verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 20:27:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'ın kuzeybatısındaki çatışmada iki asker öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]