İran'ın kuzeydoğusunda 20 hektarlık orman alanı yandı - Son Dakika

İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde bulunan Gülistan Milli Parkı'nda çıkan yangında 20 hektar ormanlık alan küle döndü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre dün öğleden sonra başlayan yangın, şiddetli rüzgar ve sıcak hava nedeniyle henüz söndürülemedi.

Yangında şu ana kadar 20 hektarlık alan küle dönerken, itfaiye, çevre koruma ekipleri, bölge halkı, Kızılay ve ordu güçlerinden oluşan yaklaşık 300 kişi 2 helikopterin de yardımıyla söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge halkının ihmalkarlığından kaynaklandığı belirtilen yangının şiddetli rüzgar ve sıcak hava şartları nedeniyle söndürülemediği ifade edildi.

Gülistan eyaletinde toplamda 452 bin 185 hektarlık alan olduğu belirtiliyor. Zengin bitki örtüsü ve pek çok hayvan türünü içinde barındıran "Gülistan Milli Parkı" ülkenin en önemli doğal güzelliklerinden biri olarak kabul ediliyor.