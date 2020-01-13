İran'ın Londra Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'ın Londra Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika

İran'ın Londra Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

6 saat önce

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in kısa süreli gözaltına alınması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İran'ın Londra Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, System.String[]

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in kısa süreli gözaltına alınması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Rob Macaire'in bir anma töreni sırasında gözaltına alınmasının "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Bunun Viyana Sözleşmesini ihlal ettiği ve soruşturulması gerektiği kaydedilen açıklamada, İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad'ın bakanlığa çağrıldığı duyuruldu.

Başbakan Boris Johnson'un bir sözcüsü de İngiltere'nin "bunun bir daha gerçekleşmeyeceğine dair tam güvence almak istediğini" söyledi.

Elçinin gözaltına alınması

İran'ın yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, 11 Ocak'ta "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alınmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Macaire'in gözaltına alınmasının, uluslararası hukukun "fahiş biçimde ihlali" olduğunu belirtmişti.

İran ise İngiliz Büyükelçi'nin Tahran'daki "yasa dışı gösterilere" katıldığı gerekçesiyle Londra yönetimine protesto notası vermişti.

İngiltere, Londra, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB arasındaki İkitelli metro polemiği büyüyor
Trump'tan yeni İran paylaşımı: Protestocular ABD bayrağını aşağılamayı reddetti Kraliçe 2. Elizabeth'ten Prens Harry ile Meghan'ın Kraliyet ailesinden ayrılma kararına destek geldi Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var

Son Dakika Haberleri
22:13 Şentop, gana dışişleri bakanı botchwey'i kabul etti - Son Dakika
22:13 Edirne'ye şehit acısı düştü - Son Dakika
22:11 MSB: 1 güvenlik korucusu, 1 asker şehit oldu - Son Dakika
22:09 Edirne'ye şehit acısı düştü - Son Dakika
22:09 MSB: 1 güvenlik korucusu, 1 asker şehit oldu - Son Dakika
22:03 Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var - Son Dakika
20:38 Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 22:17:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'ın Londra Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]