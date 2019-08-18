Son Dakika Haberleri: İran'ın Londra büyükelçisi: Grace 1, bu gece yola çıkacak
Son Dakika Güncel Haber

İran'ın Londra büyükelçisi: Grace 1, bu gece yola çıkacak

36 dakika önce

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Grace 1 tankerinin (yeni adıyla Adrian Darya 1) bu gece yola çıkacağını açıkladı.

İran'ın Londra büyükelçisi: Grace 1, bu gece yola çıkacak, System.String[]
İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Grace 1 tankerinin (yeni adıyla Adrian Darya 1) bu gece yola çıkacağını açıkladı.

İran'ın Londra'daki Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Perşembe günkü alıkoymanın kaldırılmasından bu yana gemideki tam mürettebatın konuşlandırılması için gün boyu çaba sarf edildi. Koordinatörle olan temaslar an ve an takip ediliyor. Geminin bu gece yola çıkması bekleniyor ve iki uzman mühendislik ekibi Cebelitarık'tan farklı rotalarda geliyor" ifadelerini kullandı.


Londra, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı takipçi mi satın aldı?
Fenomen Reynmen, ilk konserinden 180 bin TL kazandı Güzel oyuncu İpek Yaylacıoğlu, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı Dünyaca ünlü model Heidi Klum, göğüs dekolteli pozunu paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 17:45:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'ın Londra büyükelçisi: Grace 1, bu gece yola çıkacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]