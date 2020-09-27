İran'ın mıknatıs adamı her şeyi çekiyor - Son Dakika

İran'ın mıknatıs adamı her şeyi çekiyor

İranlı Abolfazl Sabre Mokhtari (51) yaklaşık 12 yıl önce vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti.

İran'ın mıknatıs adamı her şeyi çekiyor, System.String[]

İranlı Abolfazl Sabre Mokhtari (51) yaklaşık 12 yıl önce vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti.  Mokhtari'nin göğsüne ve sırtına yapıştırdığı metal kaşık, bozuk para  hatta araba kaportası gibi eşyalar, saatlerce düşmeden vücudunda duruyor.

İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan Abolfazl Sabre Mokhtari (51) ?yaklaşık 12 yıl önce vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti.  Mokhtari'nin göğsüne ve sırtına yapıştırdığı metal kaşık, bozuk para, hatta araba kaportası gibi eşyalar, saatlerce düşmeden vücudunda durabiliyor.

EŞİNDEN KENDİSİNE GEÇEN KOL AĞRISIYLA FARKETTİ

İçinde metal bulunan her şey, Mokhtari'nin göğsüne ve sırtına temas ettiğinde saatlerce düşmeden durabiliyor. İran'ın mıknatıs adamı olarak bilinen Mokhtari'nin bu özelliği görenleri şaşırtıyor. Mokhtari konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tamamen benim kontrolüm altında. İstediğim zaman kontrolümü etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirim. Bu beceremi 12 yıl önce eşimin kol ağrıları sırasında keşfettim. Tüm ağrıları bana geçmesinin ardından eşimdeki ağrılar kalmadı. Metallerin yapıştığını da fark edince yeteneğimi geliştirdim" diye konuştu.

Tahran, Metal, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 12:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İran'ın mıknatıs adamı her şeyi çekiyor - Son Dakika

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