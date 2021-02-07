İran'ın Moskova Büyükelçisi Hamas ve İslami Cihad yetkilileriyle Filistin seçimlerini görüştü - Son Dakika

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin heyetleriyle Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimleri görüştü.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunan Hamas ve İslami Cihad Hareketi temsilcilerinin dün Büyükelçi Celali ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

Görüşmede, Filistin'deki son gelişmelerin ve seçimlerin yanı sıra Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin iç siyasi bölünme konusundaki çabaları ele alındı.

İsrail'in hak ihlallerinin, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında koşulların değerlendirildiği görüşmede, Celali ise İran'ın Filistin'e "tüm imkanlarıyla destek verdiğini" belirtti.

Görüşmede heyetlere Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ve İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale başkanlık etti.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi temsilcileri, 3 Şubat'ta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ile görüşmüştü.

Filistin'de seçimler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi geçen ay imzalamıştı.

Filistin'de 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 13 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalandı ancak ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle bunlar hayata geçirilemedi.