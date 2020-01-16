İran'ın, Nasrallah'tan Irak'taki Şii grupları birleştirmesini istediği ileri sürüldü - Son Dakika

İran'ın, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı, Irak'taki Şii milis güçlerini tek bir cephede birleştirmesi için görevlendirdiği, bu amaç için Lübnan ve İran'da toplantılar yapıldığı iddia edildi.



Londra merkezli Middle East Eye'da (MEE) yer alan habere göre Nasrallah, 9 Ocak'ta Irak'ta, İran destekli Haşdi Şabi çatısı altındaki Şii milislerin komutanları ve üst düzey yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.



Nasrallah'ın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yapılan toplantıyı, Tahran yönetiminin kendisinden "Irak'taki Şii milis grupları yeniden örgütle" talebi üzerine düzenlediği kaydedildi.



Toplantıda Irak'taki Asaib Ehlil Hak, Hizbullah Tugayı, Cund el İmam Tugayı, Seyid Şuheda Tugayı ve İmam Ali Tugayı'nın komutanları ve üst düzey yetkililerin yer aldığı aktarıldı.



Beyrut'tan sonra Kum görüşmesi

Habere göre, Lübnan görüşmesinden sonra Şii milisler, 12 Ocak'ta İran'ın başkenti Tahran'a gitti ve bir gün aradan sonra Kum kentinde bulunan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile görüştü.



Kum'daki Sadr toplantısına Haşdi Şabi içinde önemli nüfuza sahip Bedir Tugayları Komutanı Hadi el Amiri de katıldı.



MEE'ye konuşan ancak ismi açıklanmayan kaynaklara göre, Beyrut ve Kum toplantısının amacı, ABD'nin Irak'taki varlığına karşı çıkan tüm grupları bir araya getirmek, gruplar arasındaki ihtilafları ortadan kaldırıp Süleymani ve Mühendis'in ölümünden sonra meydana gelen lider boşluğunu doldurmaktı.

Sadr'dan Amiri'ye şartlı destek



Sadr'ın, Amiri'nin Haşdi Şabi'nin yeni lideri olmasını, Ebu Dua el İsavi'nin yardımcılık makamına getirilmesi ve Haşdi Şabi'den maaş alacak milislerin sayısının artırılması şartıyla kabul ettiği ileri sürüldü.



Sadr'ın yardımcılarından bir yetkili de şartlarının yerine getirilmesi halinde, Amiri'nin liderliğine karşı durmayacaklarını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD saldırısında öldürülmüştü.