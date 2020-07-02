İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ndeki inşaat alanı zarar gördü - Son Dakika

İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nin açık alanında bulunan çelik konstrüksiyon inşaatının zarar gördüğü ancak nükleer faaliyetlerde aksama olmadığı bildirildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, yaptığı yazılı açıklamada Natanz Nükleer Tesisi'nde "bir olay meydana" geldiğini ve tesisin açık alanındaki çelik konstrüksiyon inşaatının zarar gördüğünü belirtti.

Kemalvendi, olayın nasıl olduğuna ve nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ancak nükleer tesisin faaliyetlerinde herhangi bir aksama meydana gelmediğini aktardı.

Can kaybı yaşanmadığını belirten Kemalvendi, zarar gören yerin aktif olmaması nedeniyle endişe edilecek bir durumun vuku bulmadığını ifade etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanları tarafından denetlenen Natanz Nükleer Tesisi'nin inşaatına 2000 yılında başlandı. Tesise ilk santrifüjler 2002 yılında bağlandı. Ülke dışındaki rejim muhaliflerinin propaganda çalışmaları sonucunda tesisteki zenginleştirme çalışmaları 2003'de 2 yıl askıya alındı. 2010 yılında Natanz Nükleer Tesisi'ndeki uranyum zenginleştirme oranı yüzde 20 seviyelerine ulaştı.