İran'ın Necef Başkonsolosluğu yeniden faaliyete geçti - Son Dakika
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İran'ın Necef Başkonsolosluğu yeniden faaliyete geçti

6 saat önce

Irak'ta hükümet karşıtı protestocular tarafından 3 defa ateşe verilen İran'ın Necef Başkonsolosluğunun yeniden faaliyete başladığı bildirildi.

İran'ın Necef Başkonsolosluğu yeniden faaliyete geçti, System.String[]

Irak'ta hükümet karşıtı protestocular tarafından 3 defa ateşe verilen İran'ın Necef Başkonsolosluğunun yeniden faaliyete başladığı bildirildi.


İran'ın Necef Başkonsolosu Hamit Makarm yaptığı açıklamada, 2 ay boyunca kapalı kalan konsolosluğun İran Devrimi'nin 41. yıl dönümünde yeniden çalışmalarına başladığını ifade etti. Makarm açıklamasında, başkonsolosluğun vize ve belgeleri tasdik etme işlemlerine başladığını, önümüzdeki haftalarda da faaliyetini genişleteceğini duyurdu.


Öte yandan Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestolarda göstericiler, Kasım ve Aralık aylarında İran'ın Necef Başkonsolosluğunu 3 defa ateşe vermişti. - ERBİL

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:13 Kaynak: İHA
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