Son Dakika Haberleri: İran'ın Necef'deki başkonsolosluğu 3'üncü kez ateşe verildi
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İran'ın Necef'deki başkonsolosluğu 3'üncü kez ateşe verildi

6 saat önce

Irak'ın güneyinde Şiilerin yaşadığı Necef vilayetindeki gösterilerde, İran'ın başkonsolosluk binası bir kez daha ateşe verildi.

İran'ın Necef'deki başkonsolosluğu 3'üncü kez ateşe verildi, System.String[]

Irak'ın güneyinde Şiilerin yaşadığı Necef vilayetindeki gösterilerde, İran'ın başkonsolosluk binası bir kez daha ateşe verildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran'ın Necef Başkonsolosluğu 3'üncü kez yakıldı.

Başkonsolosuluk binası daha önce 2 kez ateşe verilmişti.

Necef, Irak, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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