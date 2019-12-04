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İran'ın Necef'deki başkonsolosluğu 3'üncü kez ateşe verildi
6 saat önce
Irak'ın güneyinde Şiilerin yaşadığı Necef vilayetindeki gösterilerde, İran'ın başkonsolosluk binası bir kez daha ateşe verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:14 Kaynak: AA
Irak'ın güneyinde Şiilerin yaşadığı Necef vilayetindeki gösterilerde, İran'ın başkonsolosluk binası bir kez daha ateşe verildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran'ın Necef Başkonsolosluğu 3'üncü kez yakıldı.
Başkonsolosuluk binası daha önce 2 kez ateşe verilmişti.
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