İran'ın Nükleer Anlaşmadan Ayrılma Seçeneği Masadadır"
29 dakika önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmadan ayrılma seçeneğinin masada olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmadan ayrılma seçeneğinin masada olduğunu söyledi.
Russia Today televizyon kanalına konuşan Zarif, İran'ın nükleer anlaşmadan ayrılma ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Varşova
'daki Orta Doğu
konferansının sadece bir gösteriden ibaret olduğunu ve ABD
'nin bu konferansta İran aleyhine bir bildiri yayımlamayı başaramayacağını savunan Zarif, nükleer anlaşmadan ayrılma seçeneğiyle ilgili olarak, "İran'ın nükleer anlaşmadan ayrılma seçeneği masadadır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:11 Kaynak: AA
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