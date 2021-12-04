İran'ın nükleer görüşmelerde sunduğu öneriler Avrupalı taraflarca kabul görmedi - Son Dakika

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Viyana'daki nükleer görüşmelerde Tahran'ın sunduğu çözüm önerilerinin, anlaşmanın tarafı Avrupa ülkeleri tarafından kabul görmediğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Bakıri, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın tam anlamıyla uygulanması ve Mayıs 2018'de tek taraflı olarak anlaşmadan ayrılan ABD'nin dönüşünün ele alındığı müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Yaptırımların kaldırılması ve İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili sundukları önerilerin, anlaşmanın Avrupalı taraflarınca kabul görmediğini söyleyen Bakıri, "Avrupalı ??tarafların önerilerimizden memnun olmadığı doğru ancak önemli olan nokta, bu önerilerin iki taraf arasındaki ortak ilkelere dayanmasıdır. Önerilerimizin kendi görüşleriyle örtüşmediğini belirttiler. Ben de onlara bunun normal olduğunu ve görüşmelerde onların görüşlerine uygun şeyler değil, kendi çıkarlarımıza ve politikalarımıza uygun şeyler söylediğimizi ilettim." diye konuştu.

Avrupa tarafının da ortak ilkelere dayalı olmak şartıyla kendi önerilerini sunabileceğini dile getiren Bakıri, "Ortak bir zemine dayanmayan herhangi bir öneri, müzakere ve anlaşma önerisi değil, sonucu belirsiz bir diyalog önerisi olur." ifadelerini kullandı.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlamak ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından 29 Kasım'da yeniden başlamıştı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla başkent Viyana'da yapılan görüşmelere, tarafların uzlaşamaması nedeniyle gelecek haftaya kadar ara verilmişti. İran'ın doğrudan görüşmeyi reddettiği ABD, toplantılara dolaylı katılıyor.

İran heyetinin önceki müzakerelerde uzlaşılan taslak anlaşma metninde kapsamlı değişiklikler yaptığını savunan Avrupalı taraflar, İran'ı görüşmelerde "katı tutum" sergilemekle suçlamıştı.