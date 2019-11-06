Son Dakika Haberleri: İran'ın nükleer hamlesiyle ilgili Japonya'dan açıklama
Son Dakika Politika İran'ın nükleer hamlesiyle ilgili Japonya'dan açıklama

İran'ın nükleer hamlesiyle ilgili Japonya'dan açıklama

8 saat önce

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, İran'ın uranyum zenginleştirme kararıyla yeniden gündeme gelen ABD-İran odaklı gerginliği azaltmak için ülkesinin her türlü diplomatik çabayı göstereceğini söyledi.

İran'ın nükleer hamlesiyle ilgili Japonya'dan açıklama, System.String[]

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, İran'ın uranyum zenginleştirme kararıyla yeniden gündeme gelen ABD-İran odaklı gerginliği azaltmak için ülkesinin her türlü diplomatik çabayı göstereceğini söyledi.


İran'ın uranyum zenginleştirme kararı ile yeniden gündeme gelen ABD-İran odaklı nükleer gerginlik ile ilgili Japonya'dan açıklama geldi. Japonya'nın üst düzey hükümet sözcüsü olan Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, bölgede artan gerginliği azaltmak için ülkesinin her türlü diplomatik çabayı göstereceğini ifade etti.


Suga bugün yaptığı açıklamada, Japonya'nın bu zorlu süreçte yapıcı bir rol oynamayı umduğunu dile getirdi. Japonya'nın ABD'nin müttefiki olduğunu ve İran ile iyi ilişkiler sürdürdüğünü vurgulayan Suga, ülkesinin Orta Doğu'daki gerginliği azaltmak ve bölgedeki barış ve istikrarı teşvik etmek için diyaloğu sürdürmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.


Gerilimi artıran hamle


İran Atom Enerjisi Dairesi Başkanı Ali Ekber Salihi, Fordo yeraltı nükleer tesisinde çarşamba gününden itibaren yüzde beş oranına kadar uranyum zenginleştirilmeye başlanacağını açıklamış, ayrıca ülkesinin ihtiyaç halinde yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olduğunu söylemişti. İran'ın Viyana Büyükelçisi Kazım Garipabadi'nin ise Uluslararası Atom Enerji Ajansına (UAEA) mektup göndererek konu hakkında bilgi verdiği belirtilmişti. - TOKYO

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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