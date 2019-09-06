Son Dakika Haberleri: İran'ın nükleer taahhütlerini azaltmasına Fransa ve İngiltere tepkili, ABD yaptırımları kaldırmıyor
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İran'ın nükleer taahhütlerini azaltmasına Fransa ve İngiltere tepkili, ABD yaptırımları kaldırmıyor

1 saat önce

İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltılmasıyla ilgili üçüncü adımını bugün hayata geçirme kararıyla, anlaşmada yer alan Fransa ve İngiltere'nin tepkileri gecikmedi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a yönelik yaptırımlarına son vermesinin gündemde olmadığını söyledi

İran'ın nükleer taahhütlerini azaltmasına Fransa ve İngiltere tepkili, ABD yaptırımları kaldırmıyor, System.String[]

İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltılmasıyla ilgili bugün üçüncü adımını hayata geçirme kararıyla, anlaşmada yer alan Fransa ve İngiltere'nin tepkileri gecikmedi.


Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'a yönelik yaptırımlarına son vermesinin gündemde olmadığını söyledi.

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İngiltere, Fransa, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:24 
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