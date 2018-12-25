Son Dakika Haberleri: İran'ın Önde Gelen Din Adamı Şahrudi Hayatını Kaybetti

İran'ın Önde Gelen Din Adamı Şahrudi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

İran'ın önemli politikacılarından ve önde gelen din adamlarından Mahmud Haşimi Şahrudi hayatını kaybetti.

İran'ın Önde Gelen Din Adamı Şahrudi Hayatını Kaybetti, System.String[]
İran'ın önemli politikacılarından ve önde gelen din adamlarından Mahmud Haşimi Şahrudi hayatını kaybetti.

İran'ın önemli politikacılarından ve önde gelen din adamlardan Mahmud Haşimi Şahrudi, hayatını kaybetti. İran'da 1999-2009 arasında Adalet Bakanlığı yapan 69 yaşındaki Şahrudi, beyin tümörü nedeniyle Almanya'da tedavi altında bulunuyordu. Şahrudi'nin, İran'ın gelecekteki dini lideri olması bekleniyordu.

Şahrudi, 2017 yılında Dini Lider Ali Hamaney tarafından Parlamento ve Anayasayı Koruma Konseyi'nin arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapan Nizamının Maslahatlarını Belirleme Kurumu'nun Başkanı olarak görevlendirilmişti. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:01 Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Almanya, İran, Güncel
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