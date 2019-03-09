İran'ın Pakistan'dan "Teröristlerle Mücadelede Kesin Adım" Talebi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
, Pakistan
Başbakanı İmran Han
'dan İslamabad yönetiminin teröristlerle mücadelede kesin adımlar atmasını istedi.
İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesine göre Ruhani ile Han arasındaki telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ve terörle ortak mücadele ele alındı. Başka devletler tarafından yönlendirilen teröristlerin Tahran
ile İslamabad'ın arasını açmasına izin verilmemesi gerektiğini belirten Ruhani, Pakistan'dan teröristlere karşı kesin operasyonlar beklediklerini ifade etti.
İran ve Pakistan'ın teröristlerin kim tarafından finans desteği aldığını ve silahlandırıldığını bildiğini aktaran Ruhani, "Pakistan topraklarında konuşlanmış teröristlerin birçok saldırısına şahit oluyoruz. Pakistan ve İran'ın çıkarına hizmet etmeyen bu terörist grupların ortadan kaldırılması için Pakistan ordusu ve hükümetiyle ortak çalışmak için her türlü hazırlığımız var." açıklamasında bulundu.
Üçüncü tarafların İran ile Pakistan ilişkilerine etki etmemesini isteyen Ruhani, "Teröristlerin Pakistan topraklarında faaliyetlere devam etmesi, iki ülke ilişkilerine etki edebilir. Pakistan ile dostça ilişkilerimizin sürmesini istiyoruz." dedi.
İmran Han da Pakistan ordusunun terörist grupların yok edilmesi için her türlü çabayı ortaya koyacağını ve teröristlerin kendi topraklarını komşu ülkelere saldırı için kullanmasına izin vermeyeceklerini anlattı.
Han, teröristlerle ilgili kısa zamanda İran'ı sevindirecek haberlerin verileceğini dile getirerek "Teröristlerin topraklarımızı kullanmasına izin verilmemesi Pakistan'ın çıkarınadır. Pakistan ordusu, İran'dan aldığı istihbaratla teröristlere karşı kararlı mücadele edecektir." diye konuştu.
Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde 13 Şubat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında Devrim Muhafızları
Ordusu mensubu 27 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı, bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.