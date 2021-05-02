İran'ın petrol dışı ihracatı geçen yıl yaklaşık 35 milyar dolara ulaştı - Son Dakika

İran'ın petrol dışı ihracatı geçen yıl yaklaşık 35 milyar dolara ulaştı

02.05.2021 15:53
İran'ın petrol dışı ihracatı geçen yıl yaklaşık 35 milyar dolara ulaştı, System.String[]

İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, ülkesinin geçen yıl 143 ülkeye 34 milyar 998 milyon dolar tutarında ürün ihraç ettiğini söyledi.

İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, ülkesinin geçen yıl 143 ülkeye 34 milyar 998 milyon dolar tutarında ürün ihraç ettiğini söyledi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Latifi, ABD yaptırımları nedeniyle ekonomide zor günler yaşayan ülkesinin 21 Mart 2020 ile 21 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ihracat ve ithalat rakamlarına dair verileri paylaştı.

Latifi, "İran, geçen yıl 143 ülkeye 34 milyar 998 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirirken, 123 ülkeden 38 milyar 892 milyon dolar tutarında ithalat gerçekleştirildi." dedi.

İhracatta en önde gelen ülkeleri sıralayan Latifi, "İran'dan Çin'e 9 milyar 77 milyon dolar, Irak'a 7 milyar 448 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 4 milyar 661 milyon dolar, Türkiye'ye 2 milyar 536 milyon dolar ve Afganistan'a 2 milyar 308 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ihracatın yaklaşık yüzde 50'sinin petrokimya ve petrol bazlı ürünlerde olduğuna işaret eden Latifi, yüzde 20'sinin madencilik ve sanayi ürünlerinde, yüzde 18'inin tarım ve gıda ürünlerinde ve yaklaşık yüzde 10'unun da endüstriyel ve el sanatları ürünlerinde gerçekleştiğini belirti.

Ülkesinin ithalat listesinde yer alan başat ülkeleri sıralayan Latifi, "İran'ın geçen yıl ithalatta bulunduğu ülkeler listesinin başında sırasıyla; 9 milyar 843 milyon dolarla Çin, 9 milyar 757 milyon dolarla BAE ve 4 milyar 400 milyon dolarla Türkiye geliyor." diye konuştu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 3 ay sonra resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım 2018'de devreye girmişti.

Buna göre, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, dolar, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın petrol dışı ihracatı geçen yıl yaklaşık 35 milyar dolara ulaştı - Son Dakika


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