Son Dakika Haberleri: İran'ın Petrol İhracatı 700-800 Bin Varile Gerileyecek"

İran'ın Petrol İhracatı 700-800 Bin Varile Gerileyecek"

1 saat önce

İranlı ekonomi uzmanı Vahid Şikakişehri İran'ın petrol ihracatının düşeceğini belirtti.

İran'ın Petrol İhracatı 700-800 Bin Varile Gerileyecek
İranlı ekonomi uzmanı Vahid Şikakişehri İran'ın petrol ihracatının düşeceğini belirtti.

Fararu internet sitesine konuşan Şikakişehri, "İran'ın petrol ihracatı gelecek yıllarda çok düşecek. 2 milyon 500 bin olan satış, 700-800 bine gerileyecek." dedi.

İlerleyen günlerde petrolün varil fiyatının 60 dolar seviyesine çıkacağını öngören Şikakişehri, söz konusu durumun ülkedeki dar gelirli kesime zarar vereceğini ve sınıflararası farkı artıracağını ifade etti.

Şikakişehri, hükümetin gerekli tedbirleri almaması durumunda döviz kurunda beklenmedik yükselişlere şahit olunacağını belirterek, "Maalesef, İran ekonomisinin şiddetli bir şekilde düşüşüne şahit olacağız. Birçok işletme ya kapanacak veya üretimde azalmaya gidecek." görüşünü savundu.

Tahran yönetimini yaptırımların etkisi ve ekonomiye yansımalarını dikkate almamakla suçlayan Şikakişehri, şunları söyledi:

"Neredeyse başı boş bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Yaptırımlarla mücadele için net bir program söz konusu değil. Bununla birlikte ekonomide etkili kararlar alınmamakta ve şeffaflıktan yana adımlar atılmamakta."

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti tarafından İran meclisine sunulan 2019 yılı bütçesinde petrol ihracatı günlük 1,5 milyon varil olarak öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:12 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'ı Tuvalet Fırçası Haline Getirdiler Eski Bakan Recep Akdağ,Gençlerle Birlikte Renkli Görüntüler Verdi

Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 18:14:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'ın Petrol İhracatı 700-800 Bin Varile Gerileyecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]