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İran'ın protestolar sırasında İngiliz büyükelçiyi gözaltına almasına İngiltere'den tepki
6 saat önce
İran, İngiltere Büyükelçisi Rob Macaire'i Tahran'daki protesto gösterileri sırasında bir süre gözaltına alındıktan sonra serbest bıraktı.
İran, İngiltere Büyükelçisi Rob Macaire'i Tahran'daki protesto gösterileri sırasında bir süre gözaltına alındıktan sonra serbest bıraktı.
İran basını, İngiliz diplomatın Ayetullah Ali Hamaney'in istifası için sloganlar atılan gösteriyi "organize etmek, provoke etmek ve yönetmekten" gözaltına alındığını yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:52
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