İran'ın protestolar sırasında İngiliz büyükelçiyi gözaltına almasına İngiltere'den tepki - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'ın protestolar sırasında İngiliz büyükelçiyi gözaltına almasına İngiltere'den tepki - Son Dakika Dünya

İran'ın protestolar sırasında İngiliz büyükelçiyi gözaltına almasına İngiltere'den tepki

6 saat önce

İran, İngiltere Büyükelçisi Rob Macaire'i Tahran'daki protesto gösterileri sırasında bir süre gözaltına alındıktan sonra serbest bıraktı.

İran'ın protestolar sırasında İngiliz büyükelçiyi gözaltına almasına İngiltere'den tepki, System.String[]

İran, İngiltere Büyükelçisi Rob Macaire'i Tahran'daki protesto gösterileri sırasında bir süre gözaltına alındıktan sonra serbest bıraktı.


İran basını, İngiliz diplomatın Ayetullah Ali Hamaney'in istifası için sloganlar atılan gösteriyi "organize etmek, provoke etmek ve yönetmekten" gözaltına alındığını yazdı.

Euronews.com'da Görüntüle

İngiltere, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın olimpiyat madalyalı tek kadın atleti ülkesini terk etti: Ezilen milyonlarca kadından biriyim
Trump: Dünya izliyor, protestocuları öldürmeyin ABD Başkanı Trump'tan İran'a uyarı: Dünya izliyor, protestocuları öldürmeyin Pentagon'dan İran açıklaması: Trump, müzakereye hala açık

Son Dakika Haberleri
19:08 Kamyonet takla attı, tonlarca meyve yola saçıldı - Son Dakika Haber
19:07 'ABD Irak yönetimini Merkez Bankası rezervleriyle tehdit etti' iddiası - Son Dakika Haber
19:04 Uyuşturucu satıcısı bir kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
18:48 AK Partili Ünal: "Biz bu dünyaya kuru bir iktidar kavgası için gelmedik" - Son Dakika Haber
18:47 Darbeci Hafter, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti - Son Dakika Haber
17:35 Bir siyanür vakası daha! Ablanın uyanıklığı faciayı önledi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 19:22:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'ın protestolar sırasında İngiliz büyükelçiyi gözaltına almasına İngiltere'den tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]