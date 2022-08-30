ABD medyası: İran, Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanmak için ilk SİHA teslimatını yaptı - Son Dakika
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ABD medyası: İran, Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanmak için ilk SİHA teslimatını yaptı

30.08.2022 12:16
ABD medyası: İran, Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanmak için ilk SİHA teslimatını yaptı

İran'ın, Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere silahlı insansız hava araçları (SİHA) gönderdiği ve Rusların ilk teknik testlerden memnun olmadığı iddia edildi.

İran'ın, Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere silahlı insansız hava araçları (SİHA) gönderdiği ve Rusların ilk teknik testlerden memnun olmadığı iddia edildi.

Washington Post gazetesi ismi açıklanmayan Batılı istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberde, radarlara, topçulara ve diğer askeri hedeflere yönelik saldırılar için mühimmat taşıyabilen İran'a ait en az iki tip SİHA taşıyan nakliye uçaklarının, 19 Ağustos'ta İran'daki bir havalimanından Rusya'ya hareket ettiğini yazdı.

Haberde, yetkililerin, İran'ın Rusya'ya "Muhacir-6" ve "Şahid" serisi SİHA'lar gönderdiği ve bunun Tahran tarafından Moskova'ya gönderilecek yüzlerce insansız hava araçlarını (İHA) kapsayan ilk sevkiyat olduğunu düşündüğü aktarıldı.

İran'a ait insansız hava araçlarının Rusya'ya ulaştıktan sonra ilk teknik testlerinin yapıldığını ancak testlerin ciddi teknik sorunlarla gölgelendiğini belirten Batılı bir istihbarat yetkilisi, "Sistemde bir kaç hata vardı. Ruslar tatmin olmadı." ifadelerini kullandı.

Haberde, yetkililerin, İran'ın Rusya'ya "Muhacir-6" ve "Şahid" serisi SİHA'lar gönderdiği ve bunun Tahran tarafından Moskova'ya gönderilecek yüzlerce insansız hava araçlarını kapsayan ilk sevkiyat olduğunu düşündüğü aktarıldı.

Batılı yetkililer, bin 500 ila 2 bin askeri gözetleme İHA'larına sahip olan Rusya'nın, "düşman topraklarının derinliklerindeki hedefleri tam olarak vurabilecek" türden nispeten az sayıda saldırı uçağına sahip olduğunu ve İran'a ait insansız hava araçlarının Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatında önemli bir boşluğu doldurmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Temmuz'da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce İHA göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu söylemişti.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, SİHA, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD medyası: İran, Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanmak için ilk SİHA teslimatını yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD medyası: İran, Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanmak için ilk SİHA teslimatını yaptı - Son Dakika
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