İran'ın saldırısında beyin travması geçiren ABD askerlerinin sayısı 109'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'ın saldırısında beyin travması geçiren ABD askerlerinin sayısı 109'a yükseldi - Son Dakika

İran'ın saldırısında beyin travması geçiren ABD askerlerinin sayısı 109'a yükseldi

6 saat önce

İran'ın, ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki El Esed üssüne düzenlediği saldırının ardından Travmatik Beyin Hasarı (TBH) teşhisi konulan Amerikan askerlerinin sayısı 109'a yükseldi.

İran'ın saldırısında beyin travması geçiren ABD askerlerinin sayısı 109'a yükseldi, System.String[]

İran'ın, ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki El Esed üssüne düzenlediği saldırının ardından Travmatik Beyin Hasarı (TBH) teşhisi konulan Amerikan askerlerinin sayısı 109'a yükseldi.


ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, beyin hasarı teşhisi konulan 109 askerin tedavi altına alındığı bildirildi.

Ocak ayı sonunda beyin travması geçiren asker sayısı, 64 olarak açıklanmıştı.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından, İran da 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı El-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:58 Kaynak: AA
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