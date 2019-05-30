Son Dakika Haberleri: 'İran'ın saldırısının delilleri BMGK'ya sunulacak'
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'İran'ın saldırısının delilleri BMGK'ya sunulacak'

33 dakika önce

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğuna dair delillerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulacağını söyledi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğuna dair delillerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:48 
Beyaz Saray, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler, İran, Ekonomi
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