İran'ın Şiraz kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'ın Şiraz kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İran'ın Şiraz kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Şiraz kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem, System.String[]

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şiraz'a bağlı Hane Zinyan kasabası, dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de depremle sarsıldı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hane Zinyan kasabası olan deprem, yerel saatle 18.54'te kaydedildi. Açıklamada depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Aynı bölgede dün aynı saatlerde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 33 kişi yaralanmıştı.

Tahran Üniversitesi, Deprem, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı! Perşembe ve Cuma günü yağış etkili olacak
Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 02:03:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'ın Şiraz kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]