İran'ın Şiraz kentinde türbe ateşe verildi - Son Dakika
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İran'ın Şiraz kentinde türbe ateşe verildi

7 saat önce

İran'ın Şiraz kentinde bir türbenin yağmalandıktan sonra ateşe verildiği bildirildi.

İran'ın Şiraz kentinde türbe ateşe verildi, System.String[]

İran'ın Şiraz kentinde bir türbenin yağmalandıktan sonra ateşe verildiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Şiraz kent merkezinde Kazirun Kapısı bölgesindeki Şemsi Şiraz Caddesi'nde yer alan İmamzade Bintul Hasan Türbesi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce yağmalandı.

Saldırganlar, değerli eşyaları alarak tahrip ettikleri türbeyi yaktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türbenin Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hasan'ın torunlarından Ebu Abdullah Muhammed kızı Fatma'ya ait olduğu biliniyor.

Şemsi Tebrizi, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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