İran ile Afganistan sınırında çatışma - Son Dakika
Üye Girişi

İran ile Afganistan sınırında çatışma

31.07.2022 14:10
İran ile Afganistan sınırında çatışma

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinin Hirmend ilçesinde İran sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinin Hirmend ilçesinde İran sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

İran'ın resmi ajansı İRNA'ya göre, Hirmend Kaymakamı Meysem Berazende, ilçenin Şoğalek bölgesinde yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Berazende, "Birkaç dakika önce Hirmend'in Şoğalek bölgesinde İran İslam Cumhuriyeti sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında çatışma çıktı." ifadelerini kullandı.

Çatışmanın devam ettiğini belirten Berazende, olayın detaylarının araştırıldığını söyledi.

Berazende açıklamasında, çatışmada can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi vermedi.

Taliban çatışmayı doğruladı

Afganistan'ın önde gelen basın kuruluşu TOLO News'e konuşan Nimruz Sınır Komutanı Mevlevi Muhammed İbrahim Hivad, söz konusu çatışmayı doğruladı.

Çatışmanın İran sınır güçlerince başlatıldığını ileri süren Hivad, çatışma sonucu bir Taliban mensubunun hayatını kaybettiğini, birinin yaralandığını aktardı.

Hivad, henüz çatışmanın nedeninin belli olmadığını, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İki ülke sınırında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor

Taliban'ın Afganistan yönetimini devralmasının ardından Nimruz ve Herat sınırlarında zaman zaman Taliban mensupları ile İran sınır güçleri karşı karşıya geliyor ve silahlı çatışma yaşanıyor.

Ancak çatışmalar her iki tarafın yetkililerinin teskin edici tavırları sayesinde genellikle yatışıyor.

YORUMLAR
500
İran, Afganistan'la arasındaki Hilmend Su Yolu sorununun çözülmesini istiyor İran, Afganistan'la arasındaki Hilmend Su Yolu sorununun çözülmesini istiyor
Kaynak: AA

Afganistan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ile Afganistan sınırında çatışma - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:15 AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katılıyor! Rozetini Doğu Perinçek takacak...
13:14 Ali Koç'un "Özür dilemeli" diyerek çıkış yaptığı Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan ılımlı cevap: Mektup ve açıklama için Fenerbahçe'ye teşekkürler
13:10 Putin yeni Rus füzesiyle gözdağı verdi: Sesten dokuz kat hızlı yol alabilen yeni zirkon hipersonik kruz füzelerimiz geliyor
12:52 Konser verdiği esnada üzerine telefon fırlatılan şarkıcı Ece Seçkin isyan etti: Refleksle kolumu kaldırmasam gözüm çıkmıştı
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 14:16:36. #1.12#
SON DAKİKA: İran ile Afganistan sınırında çatışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement