İran'ın Sistan ve Beluçistan Eyaletinde Dmo Personelini Taşıyan Otobüsü Hedef Alan İntihar...
5 saat önce
İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde DMO personelini taşıyan otobüsü hedef alan intihar saldırısında 20 kişinin öldüğü bildirildi.
İran
'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde DMO personelini taşıyan otobüsü hedef alan intihar saldırısında 20 kişinin öldüğü bildirildi
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:10 Kaynak: AA
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