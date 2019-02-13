Son Dakika Haberleri: İran'ın Sistan ve Beluçistan Eyaletinde Dmo Personelini Taşıyan Otobüsü Hedef Alan İntihar...

İran'ın Sistan ve Beluçistan Eyaletinde Dmo Personelini Taşıyan Otobüsü Hedef Alan İntihar...

5 saat önce

İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde DMO personelini taşıyan otobüsü hedef alan intihar saldırısında 20 kişinin öldüğü bildirildi.

İran'ın Sistan ve Beluçistan Eyaletinde Dmo Personelini Taşıyan Otobüsü Hedef Alan İntihar..., System.String[]
İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde DMO personelini taşıyan otobüsü hedef alan intihar saldırısında 20 kişinin öldüğü bildirildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:10 Kaynak: AA

İran, Güncel
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