İran'ın Tebriz kentinde bina çöktü, 5 kişi öldü - Son Dakika

İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde doğal gaz patlaması meydana gelen bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
İran devlet medyasının haberine göre Tebriz kent merkezinde dün gece 5 katlı bir apartmanda doğal gaz patlaması oldu. Bina, patlamanın ardından çöktü.
Enkaz altından şu ana kadar 5 kişinin cesedinin çıkarıldığı ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Olayda 15 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Kaynak: AA
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