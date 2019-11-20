İran'ın Tebriz kentindeki gösterilerde 15 polis yaralandı, 30 kişi gözaltına alındı

İran Devrim Muhafızları Komutanı Abidin Hurrem, İran'ın Tebriz kentindeki gösterilere müdahale eden polislerden 15'inin yaralandığını, eylemcilerden 30'unun da gözaltına alındığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Hurrem, Tebriz'de gündeme dair konuları değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi.

Hurrem, "Tebriz'deki ayaklanmada emniyet mensuplarıyla karşı karşıya gelen göstericilerden 30'u gözaltına alındı. 15 emniyet görevlisi de bu olayda yaralandı." dedi.

Devrim Muhafızları Komutanı Hurrem, gözaltına alınanların gösteriler esnasında kamu malına zarar verdiğini öne sürdü.

İran'da benzin zammı şiddetli protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.

Gösteriler sırasında birçok kentte kamu binası da tahrip edildi. Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine cumartesi günü ülke genelinde internet erişimini kesti.

Yetkililer şu ana kadar olaylar sonucunda 5 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı, gösterilerle ilgili yaklaşık bin 500 kişi de gözaltına alındı. Uluslararası Af Örgütü ise 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü açıkladı.

İran hükümeti halkın tepkisini dindirmek için benzin zammından elde edilen gelirin tamamını, sosyal yardıma muhtaç 18 milyon aileye dağıtacağını duyurdu ve bu devlet desteğinin ilk bölümünü pazartesi gecesinden itibaren yatırmaya başladı.