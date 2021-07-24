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Tebriz'den, su kesintilerinin yaşandığı Huzistan'daki halka destek - Son Dakika

Tebriz'den, su kesintilerinin yaşandığı Huzistan'daki halka destek

24.07.2021 21:02

İran'ın Tebriz kentinde, su kesintilerinin yaşandığı Huzistan eyaletindeki halka destek için gösteri düzenlendi.

İran'ın Tebriz kentinde, su kesintilerinin yaşandığı Huzistan eyaletindeki halka destek için gösteri düzenlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Tebriz Çarşısı'nda toplanan kalabalık bir grup sloganlar atarak, Huzistan eyaletine bağlı bölgelerde su kesintilerini protesto eden bölge halkına destek verdi.

Huzistan'daki durumu protesto eden göstericiler, "Azerbaycan uyanıktır, Huzistan'ın hamisidir" gibi bölge halkıyla dayanışma sloganları attı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde de bazı göstericilerin rejim karşıtı sloganlar attığı görüldü.

Kalabalığı dağıtmak için göstericilere müdahale eden güvenlik güçleri, bazılarını gözaltına aldı. Öte yandan kentte internetin de kısıtlandığı öğrenildi.

İran'da Azerbaycan Türkü aktivistler, önceki gün başta Tebriz olmak üzere bazı kentlerde Huzistan'a destek için gösteri çağrılarında bulunmuştu. Bu çağrıların ardından bazı aktivistler gözaltına alınmıştı.

İran'ın güneybatısında Arap nüfusun yoğun olduğu Huzistan eyaletindeki su kesintilerine tepki gösteren bölge halkı, 15 Temmuz'dan bu yana her gece sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenliyor. İranlı yetkililer, gösterilerde şu ana kadar 5 gösterici ile bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Yetkililer göstericilerin provokatör gruplar tarafından öldürüldüğünü öne sürüyor. Uluslararası Af Örgütü ise güvenlik güçlerinin en az 8 göstericiyi öldürdüğünü iddia etmişti.

Tebriz'den, su kesintilerinin yaşandığı Huzistan'daki halka destek
Tebriz'den, su kesintilerinin yaşandığı Huzistan'daki halka destek
Tebriz'den, su kesintilerinin yaşandığı Huzistan'daki halka destek
Tebriz'den, su kesintilerinin yaşandığı Huzistan'daki halka destek

Azerbaycan, Protesto, Tebriz, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tebriz'den, su kesintilerinin yaşandığı Huzistan'daki halka destek - Son Dakika


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