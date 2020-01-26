İran'ın Traktör takımı taraftarlarından Türkiye'ye destek ve taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'ın Traktör takımı taraftarlarından Türkiye'ye destek ve taziye mesajı - Son Dakika

İran'ın Traktör takımı taraftarlarından Türkiye'ye destek ve taziye mesajı

6 saat önce

İran'da en çok Türk taraftarı bulunan Traktör Futbol Kulübü taraftarları, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tribünlerden destek tezahüratı yaptı.

İran'da en çok Türk taraftarı bulunan Traktör Futbol Kulübü taraftarları, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tribünlerden destek tezahüratı yaptı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Tahran Stadyumu'nda oynanacak Persepolis-Traktör maçı öncesi Traktör taraftarları tribünlerden "Azerbaycan sağ olsun, Türkiye başın sağ olsun." ifadeleriyle tezahüratta bulundu.

Traktör ile ülkenin önde gelen futbol takımlarından İstiklal'in 1 Kasım 2019'da karşı karşıya geldiği derbi maçında bazı Traktör taraftarları, Türkiye lehine sloganlar atıp Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı vermişti.

Traktör futbol takımı İran Körfez Ligi'nde 3'üncü sırada yer alıyor.

İran'ın Traktör takımı taraftarlarından Türkiye'ye destek ve taziye mesajı

Türkiye, Futbol, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:39 Kaynak: AA
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