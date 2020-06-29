İran'ın Trump'a yönelik yakalama kararına Interpol'den ilk açıklama - Son Dakika

İran'ın Trump'a yönelik yakalama kararına Interpol'den ilk açıklama

İran'ın Tahran Savcılığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde rolü olduğunu savunduğu ABD Başkanı Trump'a yakalama emri çıkardı ve Interpol'e başvurdu.

İran'ın Tahran Savcılığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde rolü olduğunu savunduğu ABD Başkanı Trump'a yakalama emri çıkardı ve Interpol'e başvurdu. Interpol sözcüsü, "Interpol'ün siyasi, askeri, dini veya ırksal nitelikte herhangi bir müdahale veya faaliyette bulunması kesinlikle yasaktır" diyerek İran'ın talebinin reddedildiğini açıkladı.

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Tahran Savcılığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinde rolü olan kişiler için yakalama kararı çıkarttı. İran medyasında yer alan habere göre, İran Savcısı Ali El-Kasi Mehr, "Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'ye karşı düzenlenen terörde rolü olan 36 kişi hakkında yakalama kararı verildi" ifadelerini kullandı.

INTERPOL, İRAN'IN TALEBİNİ REDDETTİ

Interpol sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Interpol kurumunun kurallarının 3'üncü maddesi uyarınca, Interpol'ün siyasi, askeri, dini veya ırksal nitelikte herhangi bir müdahale veya faaliyette bulunması kesinlikle yasaktır. Bu nedenle, bu tür talepler genel sekreterliğe gönderilirse, Interpol tarafından dikkate almayacaktır" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İran'ın Trump'a yönelik yakalama kararına Interpol'den ilk açıklama - Son Dakika Dünya

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