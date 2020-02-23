İran'ın Türkiye sınırı yakınlarındaki Khoy kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, deprem... - Son Dakika

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İran'ın Türkiye sınırı yakınlarındaki Khoy kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, deprem...
7 saat önce
İran'ın Türkiye sınırı yakınlarındaki Khoy kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, deprem Van'dan da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:22 Kaynak: AA
İran'ın Türkiye sınırı yakınlarındaki Khoy kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, deprem Van'dan da hissedildi.
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