İran'ın Türkiye sınırında 5.7 büyüklüğünde yeni bir deprem - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'ın Türkiye sınırında 5.7 büyüklüğünde yeni bir deprem - Son Dakika Dünya

İran'ın Türkiye sınırında 5.7 büyüklüğünde yeni bir deprem

21 dakika önce

İran'ın Türkiye sınırında 5.7 büyüklüğünde yeni bir deprem

İran'ın Türkiye sınırında 5.7 büyüklüğünde yeni bir deprem, System.String[]

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.


Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Hoy ilçesinin Zerabad bölgesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 19.30'da kaydedildi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:42 
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