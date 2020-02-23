İran'ın Türkiye sınırında 5.7 büyüklüğünde yeni bir deprem

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.



Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Hoy ilçesinin Zerabad bölgesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 19.30'da kaydedildi.